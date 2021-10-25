Avrupa’dan sonra şimdi de ABD krizi yaşıyor! Durma noktasına geldi… / 25.10.21

Sabah

İlk olarak İngiltere ile başlayan, ardından birçok Avrupa ülkesini ciddi biçimde etkileyen tedarik krizi, bu kez ABD’yi vurdu. Koronavirüs pandemisinin ardından daha fazla bastırılamayan tedarik krizi, ülke genelinde adeta bir kıtlık havası yarattı. Amerikan halkı panik alışverişleriyle market raflarını boşalttı. Konuya ilişkin resmi açıklamalar da art arda gelirken ülkenin dört bir yanında kaydedilen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.