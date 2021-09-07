Avrupa’nın lokomotifi Türkiye ‘FAZLA’ dönemine hazırlanıyor: Ekonomide güçlü toparlanma ve büyüme... / 07.09.21

Sabah

Covid-19 döneminin etkilerinin en sert hissedildiği 2020 yılında Türkiye, yakaladığı yüzde 1.8 büyüme oranıyla Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden ülke oldu. 2021 yılında normalleşme ve atılan adımların etkisiyle ekonomi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyüme kaydederken, yılın ikinci çeyreğinde gaza basarak yüzde 21.7 büyüme oranıyla bu kez İngiltere’nin ardından dünyada en çok büyüyen ikinci ülke oldu. Ekonomideki bu denli güçlü toparlanma ve büyümeye, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan adımların ve uygulanan politikaların uzun vadeli etkilerinin görülmeye başlaması katkı verdi. Bununla beraber ihracat yönlü büyüme stratejisi doğrultusunda Türkiye’nin, ihracat rakamlarında her geçen ay yeni bir rekor kırması, cari işlemler dengesinde yılın kalanında artık ‘AÇIK’ döneminden ‘FAZLA’ dönemine geçileceği şeklinde yorumlanıyor.