Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi / 08.12.21

Ankarada Tüketici Mahkemesi, kendilerine başvuran avukat Sami Kabadayının vadeli ve vadesiz hesap hareketleri ile Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesini özel bankadan talep etti. Ancak banka yanlışlıkla Sami Kabadayının çektiği krediye ait tüm bilgileri de mahkemeye gönderince olanlar oldu. Kredinin gün yüzüne çıkmasının ardından aynı zamanda avukatı olan karısının bu krediden haberi olmadığını ve bankanın yaptığı yanlışlık yüzünden eşiyle birlikteliğinin bozulduğunu ifade eden Sami Kabadayı, durumu Kişisel Verileri Koruma Kuruluna KVKK ihbar edince bankaya 150 bin lira para cezası kesildi.