Avukat Dilara Yıldız'dan acı vasiyet! Kan donduran cinayetten aylar önce... / 13.01.22

SON DAKİKA HABERİ: Avukat Dilara Yıldızın ölümü Türkiyeyi üzüntüye boğdu. Tuzlada eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen avukat Dilara Yıldızın kan donduran cinayetten aylar önce arkadaşına verdiği vasiyet ortaya çıktı. Adeta öleceğini hisseden Dilara Yıldız, davasına sahip çıkılmasını arkadaşından bizzat istedi. Öte yandan dün İstanbul Barosu önünde yapılan anma programında konuşan Anne Elvan Yıldız, Acım da öfkem de çok büyük. En büyük cezayı alıp, oradan çıkmamasını istiyorum. diye haykırdı. İşte Avukat Dilara Yıldızın öldürülmesi ile ilgili son dakika haberinin detayları...