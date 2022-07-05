Avukat İsa Sinan Göktaş: CHP, yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam ediyor / 05.07.22

Son dakika haberleri: CHPnin son yıllardaki en kirli algı operasyonunun çöktüğü bir kez daha tescillendi. Mahkeme 128 milyar dolar yalanı nedeniyle CHPyi 60 bin liralık tazminata mahkum ederken, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrakın avukatı İsa Sinan Göktaş, ana muhalefet partisi tarafından yapılan itirazın üst mahkemece reddedildiğini bildirdi. Göktaş, açıklamasında, CHP, her alanda yalan ve iftira üzerine politikalar üretmekte, bağımsız yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam etmekte, hedefe koydukları kişilere karşı hiçbir etik değer gözetmeksizin saldırmakta ve bu uğurda yalanı dahi meşru görmektedir. ifadelerini kullandı.