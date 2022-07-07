Avukat Servet Bakırtaş ile Öznur Tufan’ı öldürmüştü! Kan donduran cinayette detaylar ortaya çıktı / 07.07.22

Son dakika haberi... İstanbul Bakırköyde, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu dehşet saçtı. İki farklı adreste; Avukatı ve dava açan kadını öldüren zanlı kıskıvrak yakalandı. Son yolculuğuna uğurlanmak üzere Eyüp Sultan Camiine getirilen Servet Bakırtaşın cenaze töreninde konuşan eşi Günsenin Bakırtaş Müebbet istiyoruz dedi. Öte yandan kan donduran olayda katilin ifadeleri de ortaya çıktı... işte son dakika haberinin detayları...