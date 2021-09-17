Avukat ve 6 polise “rüşvet” operasyonu! Yabancıları hedef alan rüşvet ağı çökertildi / 17.09.21

Sabah

İstanbul'da uluslararası bir çete soruşturmasında şüpheli olan Çinliler'i "rüşvet" karşılığında serbest bırakma vaadinde bulunan 6 polis ve 1 avukata operasyon yapıldı. Çinliler'den 100 bin dolar isteyen iki polisin, Çinli şüphelinin evinde yemek yiyip, alkol aldıkları da ortaya çıktı. Eşi ve patronu tutuklanan Yusufu A. isimli kadın, şantajla kendilerinden istenen rüşveti gizlice ses kaydına alıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olunca rüşvet şebekesi çökertildi.