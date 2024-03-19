CHPli İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı skandal görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada, Sarıyerde CHP İstanbul İl Binası olarak satın alınan binanın eski sahibi Ali Rıza Brakanın avukatı Gökhan Taşkapanın da ifadesine ulaşıldı. Taşkapan, CHP tarafı taşınmazları satın alırken Gül İnşaat sahibi Metin Gül’ün binanın alınmasına 2 milyon lira yardım etmesini istedi. Gül bana kendisinin Büyükçekmece’de ve Sarıyer’de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP’den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş’in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Keleş’in Ekrem İmamoğlu’na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi