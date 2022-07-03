Ayağımdaki platin şeref madalyam / 03.07.22

Fetullahçı Terör Örgütünün FETÖ 15 Temmuzdaki darbe girişimi sırasında bir toplantı için İstanbul’da bulunan Konyalı iş insanı İbrahim Özen, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde darbeci hainler tarafından ayağından vurularak gazi oldu. Bacağındaki platini 6 yıldır şerefle taşıdığını belirten Özen, “Şükürler olsun ki Şehitler köprüsünde benimde kanım var. Darbecilerin hesap edemedikleri bir şey vardı; bütün herkes vatan ekseni etrafında birleşerek sokaklara akın etti ve tanklara karşı direndi. Milletimizle ne kadar gurur duysak azdır” dedi.