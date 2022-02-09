Aydın'da korkunç olay: Satırla 10 yıllık eşini doğradı! 7 parmağını kopardı / 09.02.22

Aydın İncirliova’da kan donduran bir olay yaşandı. 37 yaşındaki İsmail D., 10 yılını birlikte geçirdiği eski eşi İlke Kuleli’ye satırla saldırdı. İki çocuk annesinin 7 parmağı koparken, saldırgan koca ise cezaevine gönderildi. Parmaklarını geri kazanabilmek ameliyat üzerine ameliyat geçiren genç anne SABAH’a konuştu. Dehşet anlarını anlatan kadın adalet çağrısında bulunarak “Ne uzaklaştırma kararı, ne de biber gazı beni o adamın elinden kurtaramadı. Hakettiği cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.