AYM'den tepki çeken karar! FETÖ'cünün işkence yalanına 40 bin TL tazminat / 24.09.21

Sabah

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde görev alan, örgütün eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışan, örgüte ait sendikada üyeliği bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Eyüp Birinci, Antalya KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında geçirdiği 25 günün ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Birinci, gözaltında kaldığı sürede kötü muamele gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurdu. Konuya yönelik gerçekleştirilen soruşturmada işkenceye dair bir delil bulunamaması sebebiyle savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Doktor raporlarında da 'darp cebir izi yoktur' ifadelerinin yer almasına rağmen Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ve 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.