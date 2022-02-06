Azmin adı Ayça! Hastalığı tez konusu oldu / 06.02.22

SMA hastalığıyla 18 yıldır mücadele eden, azmi ve ailesinin desteğiyle tedavisinde büyük ilerleme gösterdi. Koç Üniversitesinde tam burslu olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun oldu. Şahin şimdi de Nörobilim doktora öğrencisi oldu. Şahinin sosyal medya hesabından Ben artık Nörobilim doktora öğrencisiyim paylaşımına 60 binden fazla beğeni ve binlerce destek mesajı geldi. SABAHa konuşan Ayça Şahin, Spinrazanın SGK kapsamına alınması için çok mücadele ettik ve hastalar olarak güzel gelişmeler yaşıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşme yapmak, tüm SMA hastalarının sorunları masaya yatırıp çözüm yollarını tartışmak istiyorum dedi.