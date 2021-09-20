Baba dehşeti aileyi yok etti! "Yağmur yağsa annemden bilir, döverdi..." / 20.09.21

Sabah

Samsun Salıpazarı'da yaşayan Mehmet Örenç, 33 yıllık eşi Selma Örenç'i önce bacağından vurup yere düşürdü, ardından da başına dayadığı tüfekle 5 el ateş ederek öldürdü. Eşini feci şekilde katlettikten sonra gözaltına alınan cani koca, tutuklu yargılandığı mahkemede ise kendini "Beni dövüyordu" diyerek savundu. Babasının "pes" dedirten iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten oğlu Hilmican Örenç, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Yağmur yağsa annemden bilir, döverdi. Şimdi ise deli taklidi yapıp sıyrılmaya çalışıyor. Annemi gördüğümde beyninin parçaları bile yerdeydi. Ona bunu yaşatan cani cezasını sonuna kadar çeksin." dedi.