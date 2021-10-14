Babasını aldatan annesinin sevgilisini öldürmüştü! "Kin" cinayetinde Ben demedim / 14.10.21

Sabah

Son dakika haberleri: Şırnak’tan gelerek iddiaya göre 20 yıl önce yasak aşk yaşadığı için husumetli olduğu kişiler tarafından Kamuran Tün'ün (42) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Kamuran Tün’ü defalarca bıçaklayan şüpheli Murat T., maktulün gençliğini çaldığını düşündüğü için yaptığını söylerken, diğer şüpheliler ise işlenen cinayetle alakalarının olmadığını iddia etti. Hakimlikteki sorgularının ardından şüphelilerden Murat T. ve Hacı T. tutuklanırken diğer şüpheliler Duygu A. ve Selçuk B. adli kontrolle serbest bırakıldı.