‘Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar’! Esilla, babasını çalışmaya gitti sanıyor! / 17.05.22

İzmir’de 9.5 ay önce cinayete kurban giden evli bir çocuk babası ayakkabıcı Umutcan Sapanın 23 5 yaşındaki kızı Esila babasının öldüğünü hala bilmiyor. Minik Esila, babasının işe gittiğini ve geri geleceğini sanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıkların müebbet hapsi istenirken, katillere haksız tahrik indirimi uygulanması ailenin acısını ikiye katladı. Umutcan Sapan’ın acılı annesi Sırma Aydın 49, “Babası, torunumun kahramanıydı. Öldüğünü nasıl söylerim. Mahkemede katillerin karşılarına geçip ‘ben torunuma bunu söyleyemedim. Esila’ya babasını neden öldürdüğünüzü siz anlatın’ diyeceğim. Tutuksuz yargılanan sanıklardan biri evimizin yanında oturuyor. Elini kolunu sallayarak geziyor” şeklinde tepkisini dile getirdi. Ailenin avukatı Abdi Yaşar, “Sanıklar ilk kavgadan 1.5-2 saat sonra evden ekmek bıçağı ve beyzbol sopası olay yerine geri geldiler. Bu da tasarlayarak adam öldürdüklerine karine oluşturur. Tek temennimiz sanıkların en yüksek cezayı almasıdır” dedi.