"Babur" denizle buluşuyor. Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Sac Kesim Törenininde önemli açıklamalarda bulundu. Savunma sanayi alanında dışa bağımlılığın yüzde 80den yüzde 20ye indirildiğini belirten Erdoğan Pakistana teslim edilen gemi için de tebriklerini iletti. Afganistandaki çatışmalar ve göç dalgası ile ilglii Pakistanın rolünün büyük olduğna değinen ve yeni işbirliği hedeflerini de açıklayan Erdoğan ayrıca afetlerde vefat eden görevliler ve vatandaşlar için taziyelerini sundu.