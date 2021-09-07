Bacasız sanayi rekorlara koşacak! Turizm 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaşacak / 07.09.21

Sabah

Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl büyük bir kan kaybına uğrayan turizm sektörü bu yıl yaralarını önemli ölçüde sararken, bacasız sanayinin lokomotifi olacak yeni çalışmalar ise bu yıldan itibaren uygulamaya alınacak. Yapılacak çalışmalar kapsamında turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması sağlanacak. Bunun için hedef pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferleri artırılacak; sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmine özel önem verilecek.