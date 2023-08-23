İzmiri bu bataklıktan, bu kabiliyetsiz yönetimden kurtarmanın zamanı geldi de geçiyor diyen Büyükşehir ve Menemen Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Hasan Ünal, Menemen Belediyesinde Başkanvekili AK Partili Aydın Pehlivan döneminde, 22 yılda yapılmayanı 3 yılda yaptık. Menemen Belediyesi borç batağından çıkıp ilçesine, milletine yatırımlar yapan bir belediye oldu ifadelerini kullandı Ünal Biz Menemende başardık, İzmirde neden başarmayalım? İzmiri bu girdiği girdaptan, yaratılan bataklıktan çıkarıp hak ettiği yere taşımak, inanmış kadrolarla hiç de zor değil. İzmir en iyisini hak ediyor dedi. Ünal, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğana da çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, İzmirin size ihtiyacı var. İzmirin AK Partiye ihtiyacı var diye konuştu