Bağırsak enfeksiyonu ölüme neden oldu! Solucan yumurtası tehlikesi! Bu besinlere dikkat... / 08.09.21

Sabah

Bartın’da 1.5 ay önce bağırsak enfeksiyonu teşhisi ile hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden 21 yaşındaki Şeyda Erbil son yolculuğuna uğurlandı. Kanlı ishal şikayetiyle hastaneye başvuran Şeyda Erbil’in bağırsaklarında az pişmiş ya da çiğ olarak tüketilen et ürünleri kaynaklı mikrop tespit edildi. İç Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, bağırsak enfeksiyonu tehlikesiyle ilgili sabah.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu. Az pişmiş veya çiğ olarak tüketilen et ürünlerinde solucan yumurtalarının canlı kaldığına dikkat çeken Karadağ, uzak durulması gereken besinleri tek tek sıraladı.