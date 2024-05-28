Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İsrailin Gazze Şeridine yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, ABDnin tarihi ve hukuki sorumluluktan kaçmaması gerektiğini belirterek, ABD yönetimi şayet siyonizmin vesayeti altında değilse insanlık adına harekete geçmelidir. dedi. Bahçeli, İsrailin Gazzede birçok insanı acımasızca katlettiğini belirterek, Binlerce masum insan ateş altına alınmıştır. Netanyahu başta olmak üzere tüm İsrail yönetimini lanetliyorum. dedi.