Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriyenin kuzeyine olası kara harekatına değinen Devlet Bahçeli, Münbiç, Tel-Rıfat ve Ayn El Arap mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı silindir gibi ezilmelidir. Karadan süpürme harekatıyla terörün kafası kopartılmalı. ifadelerini kullandı. Bahçeli, 6lı masanın anayasa önerisine tepki gösterdi, Zillet İttifakının anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye doğru sarmak, devletin temellerine dinamit sermektir. Zillet İttfakının akıl hocası HDPdir, PKKdır. Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasadır. ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önemine değinen Bahçeli Türkiye Yüzyılında 5e yıllık 3 dönem seçilsin dedi.