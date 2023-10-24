Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridinde çocuk, kadın ayırt etmeden masum sivilleri katleden katil İsrailin insanlık suçu işlediğini belirten Bahçeli, Devrede olmazsak, siyasi ve diplomatik temaslarımızı askeri caydırıcılıkla desteklemezsek, günü geldiğinde Gazzedeki durumların bir benzerine Anadoluda da mahkum olmamız kaçınılmazdır. Gazzeyi koruma misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır. dedi.