Bahçeli'den 2023 açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50'yi fersah fersah aşacaktır / 21.06.22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhur ittifakı Türkiyenin her yerinde milletiyle oturup kalkıyor. diyen Bahçeli, 2023 seçimleri için de önemli mesajlar verdi. Bahçeli açıklamasında, Gittiğimiz her yerde gördüğümüz açık gerçek şudur, 2023 yılında Cumhur İttifakı sandıktan açık ara farkla çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50yi fersah fersah aşan oy oranıyla yeniden seçilecektir. ifadelerini kullandı. Bahçeli açıklamasında TÜSİADa da tepki gösterdi.