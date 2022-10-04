Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistanın Egedeki tahriklerine ve adaların silahlandırılması konusuna değinen Bahçeli, Yunanistan ABDnin dolduruşuna gelip Türkiyeye meydan okuyor. Akdeniz ve Egeden silah gösterip, Lozan ve Paris anlaşmaları yok sayılmaktadır. Dünyaya ilan ediyorum. Adalar konusunda hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımız çiğnetmeyiz, vazgeçmeyiz. Hakkımıza, hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız. ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışına tepki gösteren Bahçeli, Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin anlamı yoktur. dedi.