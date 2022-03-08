Bahçeli'den 'Ayçiçek Yağı' manipülasyonu ile ilgili sert sözler: En hafif tabirle onursuzluktur / 08.03.22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ayçiçek yağı stokları ile ilgili yapılan manipülasyonu eleştirdi, Stokçuluk ve fırsatçılık yapanların damgalı hainlerin kanları bitlendi. Bunların utanmaları kalmamıştır. Bunların gözüne yaşına bakılmamalıdır. Talebi kamçılayarak ayçiçek yağı fiyatlarını artıranlar, altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır. dedi. Bahçeli, CHPnin manipülasyona ortak olmasına da sert tepki gösterdi, Sipariş yağ krizinin orkestra şefi CHP olmuştur. Siyaset yapmak soysuzluğa hizmet etmek değildir. Ey CHP, bir kez olsun bizi şaşırtın. Bu kadar mı öfke dolusunuz? dedi.