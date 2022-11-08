Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Kılıçdaroğluna sert tepkiler gösteren Bahçeli: Kılıçdaroğlu CHPnin başına paraşütle indirilmiş, taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürkü itibarsızlaştırma ve CHPyi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersimin rövanşını almak vardır. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten de zincirlidir. ABDden sonra Birleşik Krallıkta soluğu alan Kılıçdaroğlu, eşik bekleyip ışık bekleyeceğini sanmıştır. Biz bundan hicap duyduk ama kendisi duymadı. ifadelerini kullandı. AK Partinin HDP ve CHPli heyetle anayasa görüşmesine ise Bahçeli, AK Parti heyetinin Mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal bir adımdır. dedi.