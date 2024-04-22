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Bahçeli'den DEM Parti açıklaması: Kapatma davası açılarak bölücü vekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsın / 22.04.24

Bahçeli'den DEM Parti açıklaması: Kapatma davası açılarak bölücü vekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsın / 22.04.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Bahçeli'den DEM Parti açıklaması: Kapatma davası açılarak bölücü vekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsın / 22.04.24

Sabah 06:21
02

Başkan Erdoğan'ın Irak ziyareti terör destekçilerini kudurttu: PKK yandaşlarını korku ve panik sardı! / 22.04.24

Sabah 02:17
03

Başkan Erdoğan'dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj! PKK Irak'tan silinecek... / 22.04.24

Sabah 02:52
04

Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu küflü çikolata skandalı sonrası vatandaşı aşağıladı, tehdit etti! Marketler ürünleri raftan kaldırıyor / 22.04.24

Sabah 04:41
05

Almanya’dan çalıp Türkiye’de sattılar / 21.04.24

Sabah 02:07
06

Uğur Dündar yayın yasağına sığındı: Bu neyin telaşı / 21.04.24

Sabah 02:51
07

Soykırım altında 200 gün / 21.04.24

Sabah 05:57
08

Restoranların fiyat oyunu! Düşük bildirdiler yüksek yazdılar / 21.04.24

Sabah 04:39
09

Bungalov ilanıyla 34.5 milyon liralık vurgun / 21.04.24

Sabah 01:18
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