Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Emojiyi bırak emelini söyle! CHP, HDP'nin kostüm giymiş halidir / 15.03.22

Devlet Bahçeli, partisinin TBMMdeki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kılıçdaroğluna yüklendi, Emojiyi bırak emelin hedefin ne onu söyle. Emoji de seni kurtarmaz. Bugünkü CHP, HDPnin kostüm giymiş halidir. dedi. Bahçeli, Türk Tabipler Birliğinin, Doktorlar Türkiyeyi terk ediyor. provokasyonuna tepki gösterdi, TTBye bakarsak Türkiye sağlık sistmeinde çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa TTBnin yönetimine çöreklenmişlerdir. Gidişleri olsun da, dönüşleri olmasın. ifadelerini kullandı.