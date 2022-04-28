Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Kavga' göndermesi! / 28.04.22

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun, Kavga çıkışını değerlendirdi, Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var. Kavga ile adaylık olmaz. Bunlar toplumun belli kesimlerinde çok vardır. Ancak ve ancak kavganın derinleşmesi, yaygınlaşması gibi konulara Türkiyeyi götürür. Kavga ile adaylığa heveslenmemelerinde yarar var. dedi. Bahçeli 6lı ittifakın geleceğinin sorulması üzerine 6dan evvel 5i düşünün. 5 birbirine benziyor mu? Bir araya geldiğinde yumruktan başka bir şey olmuyor. Yumruğun da adını Kemal Kılıçdaroğlu koydu. Buna dikkat etmek lazım. yanıtını verdi.