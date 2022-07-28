Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Ekonomiye suikast hevesinden vazgeçmelidir / 28.07.22

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zahoda terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Tezgahı kuranlar harekatı engellemek isteyenlerdir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun algı operasyonlarına tepki gösteren Bahçeli, Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir. ifadelerini kullandı.