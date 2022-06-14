Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Şımarttıklarının yaptıklarına göz mü yumacaksın, sesin neden çıkmıyor? / 14.06.22

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMMdeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Kadıköyde DBP Milletvekili Saliha Aydenizin polise yumruk attığı olayla ilgili sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna tepki gösteren Bahçeli, Şımarttıklarının yaptıklarına göz mü yumacaksın, sesin neden çıkmıyor? dedi. Bahçeli, Kamışlıda ABD askerleri ile PYD/PKKlı teröristlerin beraber devriye atmasına değindi, ABDli askerlerin teröristlerle ne işi vardı? Dost musunuz, düşman mı? ifadelerini kullandı.