Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Van'daki skandal konuşmasına sert tepki: Teröristlere uzatılan zeytin dalıdır / 31.05.22

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriyeye olası operasyon konusunda net mesajlar veren Bahçeli, Terörün belini kıracağız. Suriye ezici harekat zorunlu hale gelmiştir. Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmeli. dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlunun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız bize katılın açıklamasına tepki gösterdi Kılıçdaroğlunun Vanda yaptığı konuşma skandaldır ve teröristlere uzatılan zeytin dalıdır. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur. ifadelerini kullandı.