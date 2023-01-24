Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. HDPnin kapatılmasına ilişkin dava ile ilgili konuşan Bahçeli, HDP kapatılmalıdır. Bölücü ve terör yatağının kapısına kilit vurulmalıdır. Davanın seçim sonrasına bırakılması adalete aykırıdır. dedi. İsveçte, Türkiyenin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren Bahçeli, İsveç ve Finlandiya ABDnin kuklalarıdır. Buna ifade özgürlüğü diyenler suç ortağıdır. İsveçin NATO üyeliği suya yazılmış yazı. NATO ile doğmadık NATOsuz da ölmeyiz. NATOya muhtaç değiliz. dedi.