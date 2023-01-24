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7/24 Dinle Sabah Bahçeli'den Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı. / 24.01.23
Bahçeli'den Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı. / 24.01.23

Bahçeli'den Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı. / 24.01.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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01

Bahçeli'den Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı. / 24.01.23

Sabah 02:39
02

Tarihi fotoğraf ortaya çıktı! Bayraktar kardeşler, 2009 yılında Erdoğan'a İHA'ları böyle anlatmış / 24.01.23

Sabah 01:06
03

Bakan Ersoy o tarihi işaret etti: 2023-2028 turizm stratejileri açıklayacağız / 24.01.23

Sabah 00:59
04

Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması: 2 ilacı daha ödeme listesine almamız gündemde... / 24.01.23

Sabah 02:04
05

Seçim yaklaştıkça kudurdular! Karalamaların ardından şimdi de küstah eylemler devrede / 24.01.23

Sabah 02:08
06

Sabah, emlak kralının vasiyetnamesine ulaştı: Milyonlarca dolarlık mirası eski eşine bıraktı / 24.01.23

Sabah 01:42
07

Kentsel dönüşümde yeni destekler geliyor: Faiz düşecek vade uzayacak / 24.01.23

Sabah 02:01
08

CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi / 24.01.23

Sabah 02:29
09

Bağ-Kur’dan SGK’ya geçenin aylığı %20 artar / 24.01.23

Sabah 03:18
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