Bahçeli'den Lütfü Türkkan'a çok sert sözler: Şehidin bacısına küfür etmek soysuzluk, şerefsizlik, kansızlıktır / 09.11.21

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partili Lütfü Türkkana ateş püskürdü, Açık açık söylüyorum, şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu kansızlık, ahlaksızlık hepimizin yüreğini dağlamıştır. dedi. Bahçeli Türkkandan hesap sorulacağını vurguladı, Gereği mutlaka yapılacaktır ifadelerini kullandı. Bahçeli, Kılıçdaroğlunun büyükelçilere Türkiyeyi şikayet etmesini de sert sözlerle eleştirdi, Siyaset krizidir. 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir. diye konuştu.