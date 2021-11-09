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7/24 Dinle Sabah Bahçeli'den Lütfü Türkkan'a çok sert sözler: Şehidin bacısına küfür etmek soysuzluk, şerefsizlik, kansızlıktır / 09.11.21
Bahçeli'den Lütfü Türkkan'a çok sert sözler: Şehidin bacısına küfür etmek soysuzluk, şerefsizlik, kansızlıktır / 09.11.21

Bahçeli'den Lütfü Türkkan'a çok sert sözler: Şehidin bacısına küfür etmek soysuzluk, şerefsizlik, kansızlıktır / 09.11.21

150 Bölüm | 07:50:44

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01

Bahçeli'den Lütfü Türkkan'a çok sert sözler: Şehidin bacısına küfür etmek soysuzluk, şerefsizlik, kansızlıktır / 09.11.21

Sabah 02:05
02

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu! Servisin içinde sıkışan öğrenciler var / 09.11.21

Sabah 00:41
03

3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması: Bakan Bilgin tarih verdi... / 09.11.21

Sabah 01:57
04

Meral Akşener küfürbaz Lütfü Türkkan'a sahip çıktı! Şehit ağabeyini hedef aldı: Planlı bir provokasyon / 09.11.21

Sabah 02:18
05

Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak / 09.11.21

Sabah 01:40
06

Başkan Erdoğan'dan iki müjde: Faturalardan TRT payı kalkıyor, 40 bin yeni personel alınacak / 09.11.21

Sabah 03:56
07

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde billboard skandalı! Adrese teslim 245 milyon liralık ihale! / 09.11.21

Sabah 03:39
08

Beşiktaş'tan golcü kararı! Devre arası Cenk Tosun... / 09.11.21

Sabah 01:07
09

Lütfü Türkkan'ın saldırdığı bir başka şehit babası: Şehit ailelerine alerjisi var / 09.11.21

Sabah 02:16

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