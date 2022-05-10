Bahçeli'den mülteci provokasyonuna sert tepki: Sığınmacıları elinde hançerle bekleyen cellada teslim etmeyiz... / 10.05.22

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tepki çeken “Vız gelir tırıs gider” sözlerini eleştiren Devlet Bahçeli, “Asıl vız gelip tırıs gidecek şahıs İmamoğludur. İradesi de ipoteklidir. İstanbul ziyan edilmiştir. İstanbuk kaderi ile baş başa bırakılmıştır. Bu kara leke parti yönetimi ve belediye başkanının alnına kazınmıştır.” İfadelerini kullandı. Bahçeli, 8 -10 milyon olarak ifade edilen sığınmacı sayısının gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu rakamların temelsiz olduğunu dile getirdi. Yabancı düşmanlığını teşvik edenlerin tuzağına düşülmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Sığınmacıları cellada teslim edemeyiz” dedi.