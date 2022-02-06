Bahçeli'den önemli açıklamalar: Başarmanın haricinde bir seçeneğimiz yok / 06.02.22

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampı sonrasında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasında büyük ölçüde 2023 süreci ve Millet İttifakının, özellikle de CHPnin milli değerlere muğayır tavır, tutum ve uygulamalarına eleştirilerini sıralayan Bahçeli CHP bölgelerinde sıkı çalışma yapma kararlarını duyurdu. Türkiyede iktidarın yolunun yabancı başkentlerden geçmediğini belirten Bahçeli Pişman olacaklar dedi. İşte birlik ve millilik vurgusu yapan Bahçelinin konuşmasından öne çıkanlar