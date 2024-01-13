Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 şehidimizin ardından yaptığı açıklamada terörle mücadele için net ifadeler kullandı. Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti: Son terörist ele geçirilinceye veya etkisiz hale getirilinceye kadar yılgınlık, yorgunluk, geri adım yoktur. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir.