Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Gelin Türkiye Yüzyılını birlikte oluşturalım davetine icabet ettiklerini belirten Bahçeli, Buna hazır olduğumuzu açık yüreklilikle dile getiriyoruz. Türkiye Yüzyılının dünyaya yayılması mücadelesine varız. Türkiye Yüzyılı Türk tarihinin yüz akıdır. Türk milletinin yeni bir zafer atılımıdır. dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunun Otomobil yapacaktınız. Hani nerede? sözlerine tepki gösteren Bahçeli, Kılıçdaroğlu sana kötü bir haber vereyim, Toggun seri üretimi başlıyor. Kılıçdaroğlu zaman bulursan yolunu öğrenirsen Gemlike gitmeni tavsiye ediyorum. Parlak beyinleri Johnda Hansda değil, Mehmette ara. ifadelerini kullandı.