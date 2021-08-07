Bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı / 07.08.21

Sabah

Ankara'da bulunan bir mahallede kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, kokuların yoğunlaştığı 3 katlı binanın bahçesinde arama yaptı. Bahçe duvarının dibi ekiplerce kazılırken, çöp torbaları içinde hayatını kaybetmiş 11 köpek bulundu. Öte yandan evde ikamet eden Meral T.'nin 7 yavru köpeğe de uygunsuz koşullar içinde baktığı tespit edildi. Yavru köpekler koruma altına alınırken, şüpheli Meral Tekin gözaltına alınmıştı. Meral Tekin, TBMM'de kabul edilen 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında mahkemece tutuklandı.