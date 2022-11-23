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7/24 Dinle Sabah Bakan Akar açıkladı: Pençe Kılıç'ta 254 terörist etkisiz hale getirildi / 23.11.22
Bakan Akar açıkladı: Pençe Kılıç'ta 254 terörist etkisiz hale getirildi / 23.11.22

Bakan Akar açıkladı: Pençe Kılıç'ta 254 terörist etkisiz hale getirildi / 23.11.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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01

Bakan Akar açıkladı: Pençe Kılıç'ta 254 terörist etkisiz hale getirildi / 23.11.22

Sabah 02:05
02

Kentsel dönüşümde dev bir adım daha: 688 daire ve 57 iş yeri hak sahiplerine verildi / 23.11.22

Sabah 01:42
03

Ümit Özdağ’ın mülteci düşmanlığı yine tutmadı! Yaptığı paylaşım yine yalan çıktı / 23.11.22

Sabah 02:00
04

AFAD, Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu yayımladı! Çarpıcı detaylar... / 23.11.22

Sabah 02:17
05

SABAH, ilk kez açıklıyor! FETÖ, Hablemitoğlu suikastının kararını Enver Atlaylı’nın ofisinde verdi / 22.11.22

Sabah 05:54
06

Hıncal Abi'ye veda! Türk basınının asırlık çınarıydı / 22.11.22

Sabah 05:10
07

Tüm Türkiye Artvin'e kilitlendi! 'EN'lerin projesi hizmete girdi! Bakan Kurum: Hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz / 22.11.22

Sabah 05:05
08

Ara buluculuk rolü dünyanın takdirinde! NATO'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler / 21.11.22

Sabah 02:05
09

Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! Vali Gül acı haberi duyurdu: 3 kişi şehit oldu / 21.11.22

Sabah 01:14
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