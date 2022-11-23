Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezinde, sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Sahadaki son duruma ilişkin brifing alan Bakan Akar, burada Pençe-Kılıç Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Harekat kapsamında şu ana kadar 471 hedefin ateş alındığını ve 254 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız. ifadelerini kullandı.