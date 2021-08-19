Bakan Akar ve Çavuşoğlu'ndan kritik Afganistan açıklamaları / 19.08.21

Sabah

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin Afganistan ile ilgili kritik sorularını yanıtladı. Akar, Kabil Havalimanı'nın açık kalması için gayret gösterdiklerini belirtirken, uçakların da emniyetli iniş, kalkışlara başladığını duyurdu. Bakan Akar, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nda kalıp kalmayacağına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, ABD ile göçmen anlaşması olmadığını, ABD'den böyle bir teklifin gelmediğini, gelse de asla kabul görmeyeceğini ifade etti. Çavuşoğlu, bin 500 Türk'ün Afganistan'da olduğunu söyledi, gelmek istemeyen vatandaşlar olduğunu da aktardı.