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Bakan Akar'dan ABD'li generallerin terör örgütü YPG/PKK'yı ziyaretine sert tepki: Gerçeği görmelerini istiyoruz / 12.03.23

Bakan Akar'dan ABD'li generallerin terör örgütü YPG/PKK'yı ziyaretine sert tepki: Gerçeği görmelerini istiyoruz / 12.03.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Bakan Akar'dan ABD'li generallerin terör örgütü YPG/PKK'yı ziyaretine sert tepki: Gerçeği görmelerini istiyoruz / 12.03.23

Sabah 02:49
02

Bakan Özer açıkladı! LGS sınavının tarihi belli oldu / 12.03.23

Sabah 00:43
03

İşte Cumhur İttifakı protokolündeki mesajlar ‘Doğrunun, haklının güvencesi olacağız’ / 12.03.23

Sabah 02:27
04

Çökme riski bulunan üst geçitlere boya makyajı / 12.03.23

Sabah 00:50
05

Bakan Varank'ın acı günü / 12.03.23

Sabah 02:43
06

İşte Millet İttifakı'nın siyasi yasak istenen gizli ortağı HDP'nin adli sicili / 11.03.23

Sabah 02:32
07

CHP’li başkan 2.5 milyonluk liralık seyahate çıkıyor... Belediye kasasından ödenecek / 11.03.23

Sabah 01:23
08

Türkiye'deki en üst düzey terörist Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü / 11.03.23

Sabah 00:59
09

İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözerim demişti... İmamoğlu verdiği sözü unuttu / 11.03.23

Sabah 01:27
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