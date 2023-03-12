Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler hakkında açıklamalarda bulunuyor. Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerinin saat 04.30da seferber edildiğini dile getiren Bakan Akar, Mehmetçik kışladan geç çıktı iddialarına ilişkin, Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez. ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Akar, ABDli generallerin terör örgütü YPG/PKKyı ziyaretine tepki gösterdi, Herhangi bir şekilde masum bir örgüt gibi gösterilmesi gerçeklere tamamen aykırıdır. Bunun bir an önce anlaşılması tarafların lehine olacaktır. dedi.