Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ABDden F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin sorusuna yanıt veren Bakan Akar, F-16 konusunun bir an önce olumlu şekilde sonuçlandırılmasına gayret gösteriyoruz. Ancak alternatifler de mevcut dedi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Bakan Akar, diyaloğun artırılmasının önemine vurgu yaptıklarını ifade etti.