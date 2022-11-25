Son dakika haberleri: Milli Savunma BakanıMSB Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriyenin kuzeyinde icra edilen Pençe Kılıç Hava Harekatı esnasında ABD gözlem noktasını vurduğu iddiasına ilişkin, Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz dedi. Pençe Kılıç Harekatındaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz diye konuştu.