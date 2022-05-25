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7/24 Dinle Sabah Bakan Akar'dan Pençe Kilit Harekatı mesajı! Mağaraya operasyon yaptık! Öldürülen terörist sayısı 100'ü geçti... / 25.05.22
Bakan Akar'dan Pençe Kilit Harekatı mesajı! Mağaraya operasyon yaptık! Öldürülen terörist sayısı 100'ü geçti... / 25.05.22

Bakan Akar'dan Pençe Kilit Harekatı mesajı! Mağaraya operasyon yaptık! Öldürülen terörist sayısı 100'ü geçti... / 25.05.22

Sabah

150 Bölüm | 08:14:33
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01

Bakan Akar'dan Pençe Kilit Harekatı mesajı! Mağaraya operasyon yaptık! Öldürülen terörist sayısı 100'ü geçti... / 25.05.22

Sabah 01:13
02

Jorge Jesus, Benfica’yı çalışıyor / 22.05.22

Sabah 01:51
03

Son Dakika Haberi | Gözler Suriye'de: Türkiye 'meşru hedef' bildirdi / 25.05.22

Sabah 01:14
04

Trabzonspor yöneticisi Şemsetdin Hancı SABAH Spor'a konuştu! "Ülke futbolu Berat Albayrak'a çok şey borçlu" / 25.05.22

Sabah 01:40
05

Avrupa'da Türk rüzgarı! Enes Ünal, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu... / 25.05.22

Sabah 01:27
06

TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Esefle kınıyoruz / 25.05.22

Sabah 01:33
07

Lüks evini sattırıp paraya el koydular / 25.05.22

Sabah 01:52
08

Tefecilerden polise kartvizit / 25.05.22

Sabah 02:13
09

Pazara bahar geldi / 25.05.22

Sabah 02:36
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