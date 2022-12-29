Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusyanın başkenti Moskovada Türkiye, Rusya ve Suriye arasındaki üçlü toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiyenin Suriyedeki tek amacının terörle mücadele olduğunu vurguladıklarını söyleyen Bakan Akar, Suriyede istikrar için neler yapılabileceğini görüştük. Temennimiz bir an önce bölgeye barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Bunun için bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bize düşen görevleri yapmaya devam edecek, gerekli katkıları sağlayacağız ifadelerini kullandı.