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7/24 Dinle Sabah Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası... / 28.10.21
Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası... / 28.10.21

Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası... / 28.10.21

150 Bölüm | 07:50:44

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01

Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası... / 28.10.21

Sabah 01:51
02

| Bakan Çavuşoğlu 10 büyükelçi sürecinin perde arkasını anlattı: Sınır dışı çalışmasını başlatmıştık / 28.10.21

Sabah 05:06
03

Başkan Erdoğan'dan ikinci 'siyasi cinayetler' dilekçesi! / 28.10.21

Sabah 01:44
04

Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından katledilmişti! Şebnem Şirin cinayetinde şok detaylar ortaya çıktı... / 28.10.21

Sabah 02:57
05

Başkan Erdoğan sözünü vermişti Yarın açılıyor; İşte yeni AKM / 28.10.21

Sabah 02:38
06

Dev teşvik paketi geliyor: Bakkaldan eczacıya tüm sektörlerde... / 28.10.21

Sabah 01:54
07

Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi için önemli açıklama "Sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatmıştık"

Sabah 17:02
08

Sevgilisini öldürdü, cesetle teslim oldu / 28.10.21

Sabah 00:49
09

Musiki derneğinde kanlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı / 28.10.21

Sabah 00:34

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