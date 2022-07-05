Bakan Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklaması! "Bu yılın sonuna kadar dedi" ve işaret etti! / 05.07.22

Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT konusunda önemli açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT meselesinin masada olduğunu belirterek, Türkiyenin emekçileri endişe etmesinler. Türkiyenin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır. ifadelerini kullandı.