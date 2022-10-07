Başkan Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında, başörtüsüyle ilgili, Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım. çağrısında bulunmuş ve Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler. ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğanın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede, Anayasa hazırlığı çalışmalarımıza bugün başladık. Bu çalışmaları pazartesi tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Anayasa Değişikliği teklifi birkaç maddede olabilir. Bu teklifimizi MHP ile ortak hazırlıyoruz, ortak imza ile Meclis’e sunulacak ifadelerine yer verdi