Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile Adalet Bakanlığının önüne yürüyerek, 6 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığının harekete geçmediğini iddia ederek, Bu organize kötülüktür dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağdan, Kılıçdaroğluna yanıt gecikmedi. Bozdağ, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır. Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. dedi.